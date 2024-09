Trump attacca Harris: "Zar delle frontiere, non ferma antisemiti"

Milano, 20 set. (askanews) - Donald Trump durante un evento contro l'antisemitismo, in cerca del voto filo-israeliano ha attaccato l'avversaria democratica per la corsa alla Casa Bianca Kamala Harris di non fare nulla contro l'antisemitismo nei panni di vicepresidente.

"È difficile da credere, ma nonostante abbia presieduto a questa esplosione di antisemitismo, Kamala Harris non ha fatto assolutamente nulla - ha detto - Non ha mosso un solo dito per proteggervi, o per proteggere i vostri figli, o per proteggervi anche solo a parole. Oggi sono qui per dire alla comunità ebraico-americana che questa brutta marea di bigottismo e odio antisemita e pro-Hamas sarà respinta e schiacciata a partire da mezzogiorno del 20 gennaio 2025"

"Ha sostenuto una migrazione illimitata dai focolai di terrorismo negli Stati Uniti, in particolare alcuni dei focolai che più odiano Israele - ha aggiunto - Sotto la 'zar delle frontiere' Harris, eserciti di simpatizzanti stranieri di Hamas ora marciano sfacciatamente nelle nostre città. Stanno letteralmente marciando nelle nostre città e provengono da alcune parti del mondo molto feroci e violente, non amano gli ebrei e non amano Israele".