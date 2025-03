Trump annuncia dazi del 25% sulle auto importate

Washington, 27 mar. (askanews) - Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump ha annunciato che gli Usa imporranno dazi del 25% sulle auto importate dal 2 aprile. Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, annunciato dazi del 25% sulle auto importate, ma non su quelle di aziende estere costruite negli Usa.

"Molte aziende automobilistiche straniere, molte aziende saranno in ottima forma, perché hanno già costruito i loro impianti, ma sono sottoutilizzati, quindi saranno in grado di espanderli in modo economico e veloce", ha detto.