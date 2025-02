Trump al Super Bowl, trionfano gli Eagles: fischiata Taylor Swift

New Orleans, 10 feb. (askanews) - I Philadelphia Eagles hanno trionfato nel 59esimo Super Bowl sconfiggendo i Kansas City Chiefs, vincitori delle due ultime edizioni, per 40 a 22. Ma oltre alla partita, l'evento sportivo più famoso e seguito negli Stati Uniti, a far parlare di sè è stato Donald Trump, primo presidente in carica ad assistere a un Super Bowl.

Trump è stato applaudito dalla folla del Superdome quando è apparso sullo schermo durante l'inno nazionale con al fianco la figlia Ivanka; e dopo aver preso in giro pubblicamente Taylor Swift, che si era espressa in campagna elettorale contro di lui, ha assistito ai fischi verso la cantante mostrata sul jumbotron durante la partita. Per lei anche la sconfitta del fidanzato Travis Kelce che gioca nel Kansas City Chiefs.

Dopo la partita, Trump ha schernito sia Swift che la sua squadra in un post su Truth Social, attribuendo i fischi ai sostenitori del suo movimento "Make America Great Again" (MAGA). "L'unica ad avere una serata peggiore dei Kansas City Chiefs è stata Taylor Swift" ha scritto, condividendo poi un video in cui la star viene fischiata accanto a lui che riceve applausi.