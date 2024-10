Trump a bordo di un camion della spazzatura sfrutta la gaffe di Biden

Green Bay, 31 ott. (askanews) - La spazzatura da problema a opportunità per Donald Trump. Il candidato repubblicano alla presidenza degli Stati Uniti ha messo in scena un siparietto di fronte alla stampa a Green Bay, Wisconsin, salendo su camion dei rifiuti, per attaccare il presidente Usa Joe Biden che avrebbe definito "spazzatura" gli elettori di Trump. "250 milioni di persone non sono spazzatura posso dirvi chi sono i veri rifiuti, ma non lo diremo", ha detto l'ex presidente repubblicano.

La Casa Bianca ha smentito, precisando che Biden intendeva dire che è spazzatura la retorica dell'odio di Trump e chi la sostiene, ma ormai il danno è fatto.

La frase di Biden ha reso più complicati gli ultimi giorni di campagna elettorale della candidata democratica Kamala Harris che ha dovuto prendere le distanze dalle sue parole, mentre ha reso più facile la campagna di Trump, oscurando le polemiche su "Porto Rico definita "isola di spazzatura" da un comico ad un comizio repubblican.