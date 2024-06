Trionfo e sold out per Il Volo alle Terme di Caracalla a Roma

Roma, 10 giu. (askanews) - Il Volo ha trionfato alle Terme di Caracalla a Roma - uno dei luoghi più affascinanti e ricchi di storia d'Italia - con il primo concerto da tutto esaurito del tour estivo Tutti per Uno - Capolavoro, prodotto da Friends & Partners. La platea, che ha risposto con entusiasmo travolgente al live del trio, era composta da numerosi fan della Capitale ma anche del Brasile, Venezuela, Messico, Argentina e Giappone: un pubblico unito e senza confini, come la loro arte che abbatte le barriere e spazia tra diversi generi musicali. Durante il live Il Volo ha presentato i brani dell'album Ad Astra - il primo di inediti, che riflette l'evoluzione personale e artistica del trio - insieme ai più grandi successi della tradizione musicale italiana e del repertorio ormai consolidato del gruppo.

Il Volo porta avanti con la musica i festeggiamenti di un anno importante: il 2024 è l'anno dei 15 anni di carriera, iniziato a febbraio con il successo di Capolavoro, il brano - certificato Disco D'Oro - presentato alla 74esima edizione del Festival di Sanremo, proseguito con le date in Giappone e arrivato fino all'Arena di Verona con Tutti Per Uno (un progetto di Michele Torpedine), tre speciali eventi-concerto con numerosi ospiti, in onda su Canale 5.

Dopo il debutto romano, il tour estivo proseguirà con una serie di appuntamenti fino a settembre nelle più suggestive venue del nostro Paese. La prossima data sarà il 30 giugno a Cattolica @ Arena della Regina e proseguirà con i live del 3 luglio a Marostica (VI) @ Marostica Summer Festival, il 4 luglio a Venezia @ Piazza San Marco, il 6 luglio a Bard (AO) @ Forte di Bard (sold out), l'11 luglio a Catania @ Villa Bellini, il 13 luglio a Palermo @ Velodromo P. Borsellino, il 17 luglio a Pompei (Na) @ Anfiteatro degli Scavi (sold out), il 20 luglio Lanciano (CH) @ Parco Villa Delle Rose, il 22 luglio a Pratolino Vaglia (FI) @ Musart Festival / Parco Mediceo Di Pratolino, il 26 luglio a Cernobbio (CO) @ Villa Erba, il 28 luglio a Masciano (PG) @ Musica per i Borghi, il 31 luglio a Palmanova (UD) @ Piazza Grande, il 5 agosto a Torre Del Lago (LU) @ Gran Teatro All'aperto Puccini, il 24 agosto a Monopoli (BA) @ Cala Batteria, il 26 agosto a Diamante (CS) @ Teatro Dei Ruderi, il 27 agosto a Roccella Jonica (RC) @ Teatro Al Castello, il 5 e 6 settembre a Macerata @ Sferisterio, il 9 settembre a Caserta @ Reggia Di Caserta / Piazza Carlo Di Borbone.

Da gennaio Il Volo sarà protagonista di un importante tour nei palazzetti, Tutti per Uno - Ad Astra Live nei Palasport, che toccherà le città di Milano (11 gennaio @ Unipol Forum), Bologna (17 gennaio @ Unipol Arena), Torino (18 gennaio @ Inalpi Arena) e Roma (21 gennaio @ Palazzo dello Sport).

In autunno Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble saranno protagonisti di un tour nelle principali capitali europee e nel 2025 sarà negli USA, in Canada e in America Latina.