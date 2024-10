Trevisi: Efficientamento energetico, servono misure mirate

Roma, 30 ott. (askanews) - "Il periodo del superbonus è finito, non perché fosse uno strumento errato ma perché servono provvedimenti mirati che aiutino chi ne ha realmente bisogno. Parte dei fondi del superbonus è finita invece sulle seconde case, un uso inappropriato. Questo governo punta all'efficientamento energetico per far risparmiare gli italiani, ma solo una minima parte del patrimonio edilizio è stata finora riqualificata. Occorrono regole certe per una nuova stagione di efficientamento che duri almeno 10-20 anni". Lo ha dichiarato Antonio Salvatore Trevisi a Largo Chigi, il format di The Watcher Post. "Bisogna far capire che investire in efficientamento energetico porta un ritorno economico, specialmente in alcune aree d'Italia" ha aggiunto Trevisi. "Stiamo concentrando le risorse su chi non ha la possibilità di investire, ma è cruciale informare anche chi dispone di capitali che le rinnovabili e l'efficientamento sono oggi tra i migliori investimenti possibili".