Trasporto aereo, Neri: regolamento diritti passeggeri obsoleto

Roma, 16 mag. (askanews) - "E' un compito che spetta dal nostro punto di vista al legislatore. E' qualcosa che si deve chiarire e fornire certezze che devono arrivare dalla politica e non dalle aule di tribunale come è accaduto con preoccupante frequenza negli ultimi 20 anni, da quando è stato licenziato il primo regolamento per la tutela dei diritti dei passeggeri. In 20 anni le cose sono cambiate, viviamo un'altra epoca storica e ci troviamo a confrontarci con un regolamento che ormai è obsoleto e ha bisogno di essere rivisto con una certa urgenza per contemperare la realtà di oggi, la protezione dei consumatori e le esigenze di sostenibilità delle compagnie aeree".

Lo ha affermato Luciano Neri, Segretario generale IBAR, in occasione del convegno "Diritti dei passeggeri: costruire insieme un sistema di regole certe e trasparenti", promosso da AICALF (Associazione Italiana Compagnie Aeree Low Fares) e IBAR (Italian Board Airline Representatives), su iniziativa dell'on. Salvatore Deidda, Presidente della IX Commissione Trasporti. All'evento hanno partecipato esponenti delle istituzioni, del settore accademico e dell'industria aerea per discutere la revisione del Regolamento (CE) 261/2004 sui diritti dei passeggeri.

Durante l'incontro è stato presentato il Manifesto congiunto AICALF-IBAR, che supporta un aggiornamento della normativa europea in chiave di maggiore trasparenza, proporzionalità e certezza del diritto, a vantaggio sia dei passeggeri sia delle compagnie aeree.