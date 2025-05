Trasporto aereo, Masutti: riequilibrio operatori passeggeri

Roma, 16 mag. (askanews) - "In questo periodo l'Europa sta proprio rivedendo le norme sul trasporto aereo con particolare riguardo alla tutela dei passeggeri quindi dei consumatori. Con l'obiettivo di ricreare un equilibrio tra gli operatori del trasporto aereo, le compagnie aeree e i consumatori. Negli ultimi decenni la Corte di Giustizia Europea ha preso posizioni forti a favore dei passeggeri però le cose sono cambiate, con una grande offerta e molte opportunità per i passeggeri e probabilmente questo approccio che si è rivelato penalizzante per lo sviluppo e la crescita della continuità del trasporto aereo che deve garantire, parlo di continuità territoriale, deve essere superato. E l'Europa ora sta facendo questo, rivedendo le regole per un equilibrio tra operatori e passeggeri".

Così Anna Masutti, Professoressa ordinaria di diritto aeronautico all'Università di Bologna, in occasione del convegno "Diritti dei passeggeri: costruire insieme un sistema di regole certe e trasparenti", promosso da AICALF (Associazione Italiana Compagnie Aeree Low Fares) e IBAR (Italian Board Airline Representatives), su iniziativa dell'on. Salvatore Deidda, Presidente della IX Commissione Trasporti.