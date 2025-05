Trasporto aereo, Fonti (Aicalf): manifesto comune con Ibar

Roma, 15 mag. (askanews) - "Negli ultimi anni il trasporto aereo è cambiato, si è evoluto, e la forza del messaggio che vogliamo passare è quella di un manifesto comune Aicalf e Ibar, le due associazioni più rappresentative del trasporto aereo, rispettivamente low cost e legacy, con l'obiettivo di produrre alla politica delle soluzioni per la revisione di questo regolamento ormai datato, per avere finalmente regole chiare, più efficaci e più sostenibili. Sia per i passeggeri sia per chi lavora all'interno del comparto".

Lo ha dichiarato Alessandro Fonti, Presidente AICALF, in occasione del convegno "Diritti dei passeggeri: costruire insieme un sistema di regole certe e trasparenti", promosso da AICALF (Associazione Italiana Compagnie Aeree Low Fares) e IBAR (Italian Board Airline Representatives), su iniziativa dell'on. Salvatore Deidda, Presidente della IX Commissione Trasporti. All'evento hanno partecipato esponenti delle istituzioni, del settore accademico e dell'industria aerea per discutere la revisione del Regolamento (CE) 261/2004 sui diritti dei passeggeri. Tra gli intervenuti: Galeazzo Bignami, Presidente del gruppo FdI alla Camera dei deputati; Salvatore Deidda, Presidente della Commissione Trasporti alla Camera dei deputati; Paola De Micheli, Vicepresidente della Commissione Attività produttive e Turismo alla Camera dei deputati; Pierluigi Di Palma, Presidente di ENAC; Alessandro Fonti, Presidente AICALF; Luciano Neri, Segretario generale IBAR; Anna Masutti, Professoressa ordinaria di diritto aeronautico all'Università di Bologna. Durante l'incontro è stato presentato il Manifesto congiunto AICALF-IBAR, che supporta un aggiornamento della normativa europea in chiave di maggiore trasparenza, proporzionalità e certezza del diritto, a vantaggio sia dei passeggeri sia delle compagnie aeree.