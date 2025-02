Trasporti, Minasi (Lega): utile sinergia pubblico-privato

Roma, 5 feb. (askanews) - "La crisi di personale nei trasporti non è solo un problema italiano". Il Governo si sta adoperando, rischiamo la mancanza di servizi essenziali. L'Esecutivo vuole rendere attrattivo il comparto rimuovendo le difficoltà. L'anno scorso c'è stato il bonus patenti e il potenziamento della formazione da parte di scuole guida ma un buon guadagno non è ancora un aspetto sufficiente per i lavoratori. Utile una sinergia con il settore privato, trovando assieme soluzioni. È stata importante l'azione sul Codice della Strada in merito all'abbassamento della soglia d'età a 18 anni per il conseguimento delle patenti D e D1 a 18 anni per i filobus e gli autobus di linea fino a 50 km/h di velocità. Molti ci chiedono di creare aree ristoro sui tragitti per rendere meno gravoso il lavoro dei camionisti, ma di sicuro la strada più efficace è la sinergia col privato". Lo ha detto Tilde Minasi, Capogruppo della Lega in Commissione Ambiente del Senato, a Largo Chigi, il talk in onda su Urania Tv.