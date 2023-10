Transizione, Violo (Geologi): bene Pichetto Fratin su geotermia

Roma, 12 ott. (askanews) - "Abbiamo apprezzato moltissimo le affermazioni del ministro Pichetto Fratin sulla necessità di promuovere e potenziare

l'utilizzo della risorsa geotermica in Italia. Il nostro è un paese vocato verso questa risorsa, noi esportiamo le nostre competenze all'estero però purtroppo in Italia si fatica a promuoverla e diffonderla. L'impegno preso dal ministro ci rincuora perchè all'interno del mix delle energie rinnovabili la geotermia in tutte le sue forme può essere sicuramente utile per raggiungere gli obiettivi al 2050".

Il presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Francesco Arcangelo Violo, commenta così l'intervento del ministro Pichetto Fratin al convegno "Il sistema Italia nella transizione ecologica ed energetica dei territori".