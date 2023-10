Transizione verso rinnovabili al centro del Ravello energy festival

Napoli, 6 ott. (askanews) - Il futuro della transizione verso le energie rinnovabili, la decarbonizzazione, l'importanza delle Smart Grid e l'efficienza energetica. Sono questi i temi al centro del dibattito di Ravello Energy Festival, la due giorni organizzata da Stantup, azienda leader nel settore energetico nella vendita di servizi in outsourcing per fornitori di energia elettrica, che ha riunito i Ceo e i manager delle migliori enertech italiane, aprendo un dialogo costruttivo sulle sfide e le opportunità future.

Giuseppe Dell'Acqua Brunone ceo di Stantup, spiega: "I temi principali sono sicuramente tutto il mondo legato alla transizione energetica, l'uscita dalla crisi dei prezzi e siamo tornati ad una nuova normalità che però ha creato una grande consapevolezza nel consumatore finale e questo è importantissimo per noi operatori, raccontare al meglio lo stato dell'arte. Così come i nuovi modelli di business, come l'utility, oggi il fornitore di energia elettrica non può vendere solo energia elettrica e gas ma deve iniziare ad approcciare meglio un nuovo modello multiutility che comprenda anche servizi assicurativi, telecomunicazioni, connettività. Questa è una sfida importante perché cambia il modello di business ma cambia l'esperienza cliente".

Stefano Fumi responsabile di Poste Energia: "Con Poste Energia abbiamo cercato di entrare in un mercato che aveva un sacco di problemi a livello di prezzo e abbiamo cercato di farlo nella maniera migliore e con una attenzione alla sostenibilità, oggi siamo qui proprio per ripercorrere tutto questo percorso e vedere come è andata e cosa ci riserva il futuro".

Il Ravello Energy Festival è stato caratterizzato da discussioni approfondite e coinvolgenti tra i partecipanti che hanno fornito prospettive e contributi per delineare il futuro del settore. Uno dei temi principali emersi è quello riguardante la sostenibilità dei dati:

Dell'Acqua Brunone aggiunge: "Un altro punto importante invece riguarda la sostenibilità dei dati, queste nuovi big data, queste nuove informazioni e processi che porta la digitalizzazione, è ora in corso questa evoluzione digitale però porta un peso in più nella gestione di questi dati che chiaramente inquinano. Affrontare oggi la profilazione con i dati dei nuovi consumi quotidiani come i contatori 2g, la profilazione di clienti sempre più dettagliata è un tema che va affrontato sia nell'ambito della sostenibiltà sociale che ambientale".

Carlo Occhiena ceo e founder di Aziona: "Siamo qui a Ravello per questa seconda edizione in una cornice meravigliosa. Un anno difficile per i costi dell'energia ma siamo qui per parlare delle opportunità offerte dal digitale, dall'AI, dal Pnrr e dalla transazione energetica. Le aziende sono cariche ed è una sfida che a noi operatori del settore ci piace, ci dà ancora più entusiasmo per il futuro".