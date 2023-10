Transizione, Paparella: puntare su innovazione e sostenibilità

Roma, 12 ott. (askanews) - "Il sistema Paese è composto da magnifiche eccellenze per quanto riguarda le nostre amministrazioni, ma anche le nostre imprese. I processi, le tecniche, le procedure, le tecnologie, oggi hanno un comune denominatore e si chiama innovazione e sostenibilità": lo ha detto Silvia Paparella, consigliere delegato Ferrara Expo e RemTech Expo Hub tecnologico ambientale, intervenuta al Convegno a Roma al Convegno "Il sistema Italia nella transizione ecologica ed energetica dei territori", promosso su iniziativa del senatore Gian Marco Centinaio.

"Abbiamo un processo da compiere - ha aggiunto - ma questo processo non ci coglie impreparati. Abbiamo strutture in grado di garantirci una evoluzione del processo in chiave di sostenibilità e innovazione".