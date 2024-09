Trani, quarta edizione di Radar Festival: fotografia a impatto zero

Trani, 22 set. (askanews) - Dal 4 ottobre al 30 novembre Trani ospita Radar Festival, il festival internazionale di fotografia a impatto zero organizzato dalla Scuola in Arti Visive Spaziotempo. Saranno 10 le mostre personali a cui si aggiungerà una collettiva degli allievi della scuola di alta formazione Spaziotempo, oltre 180 foto esposte nei luoghi simbolo della città per raccontare le nuove tendenze della fotografia contemporanea. Giunta alla sua quarta edizione, la manifestazione quest'anno sarà dedicata ai "futuri imperfetti": come sta cambiando il mondo, in che modo l'impronta umana sta ridisegnando spazi, confini e luoghi? Al centro delle mostre in esposizione l'ambiente e le attività dell'uomo che concorrono a cambiarlo, generando un impatto non solo ambientale, ma anche sociale. Giovanni Albore della direzione artistica ha presentato il Radar Festival ad askanews.