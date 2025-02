Traffico illecito di rifiuti industriali, 9 arresti in 12 province

Roma, 5 feb. (askanews) - Oltre quattromila tonnellate di rifiuti abbandonati tra Campania, Puglia, Calabria e Basilicata. In un'operazione dei carabinieri del Gruppo per la Tutela dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di Napoli sono state eseguite le ordinanze cautelari di nove persone ritenute responsabili a vario titolo del reato di associazione a delinquere, attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, impedimento al controllo e gestione illecita di rifiuti.

L'ordinanza cautelare, emessa dal GIP del Tribunale di Lecce, fa riferimento ad una serie di condotte illecite riscontrate nel corso di una complessa attività investigativa, condotta dai Carabinieri del Noe.

Le indagini hanno evidenziato molteplici operazioni illecite di movimentazione di ingenti quantità di rifiuti industriali, provenienti dalla Puglia e Campania e dirette per l'illecito smaltimento nella stessa Puglia, Calabria, Campania e Basilicata che venivano smaltiti o previo sversamento sul suolo o abbandonati all'interno di capannoni in disuso. Le aree interessate, alcune di particolare pregio naturalistico, sono divenute autentiche discariche abusive a cielo aperto, ove i rifiuti una volta scaricati, in alcune circostanze venivano dati alle fiamme, rendendo l'aria irrespirabile. Oltre ai soggetti colpiti dal provvedimento cautelare, altre 34 sono le persone coinvolte e deferite all'autorità giudiziaria.