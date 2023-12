Tra uffici e outdoor, le novità del 2024 di Viganò

Milano, 30 nov. (askanews) - Non solo che uffici, che sono il marchio di fabbrica, ma anche il mondo dell'hotellerie e l'outdoor. Sono tantissime le novità e i progetti per il 2024 di Viganò, una realtà brianzola affermata da due generazioni nella produzione di soluzioni di arredo come sedute per ufficio, living, luoghi di incontro e di attesa.

A partire dall'inedita linea outdoor che verrà esposta al pubblico in occasione del Salone del Mobile 2024, come ha annunciato Ivano Viganò, il titolare dell'azienda che ha ereditato dal padre Dante e dalla madre Adele la passione del mestiere e una speciale filosofia di lavoro: "La cosa che più interessa a me è progettare o far progettare prodotti innanzitutto inerenti al mio settore, per cui ufficio contract, ma soprattutto per quanto mi riguarda l'utilizzo di materiali nobili, duraturi nel tempo, ma sicuramente belli da vedere, che secondo me è una delle componenti fondamentali di un prodotto, perché io giudico che un prodotto, se è bello, a parte attirare l'attenzione, è anche comodo ed è la cosa più importante per me". ha dichiarato Ivano Viganò. "Noi siamo da sempre focalizzati nella produzione di elementi per l'ufficio. Già spostarci nel contract è stato un grosso passo per noi e adesso vogliamo entrare anche nel mondo domestico e stiamo presentando anche un paio di prodotti, un paio di elementi che serviranno per l'outdoor, per cui spazi sempre pubblici ma all'aperto".

Viganò ha presentato il nuovo catalogo nel corso di un evento esclusivo presso lo showroom dell'azienda a Verano Brianza, un'occasione per un momento di convivialità con maestranze, fornitori e clienti in una location d'eccellenza: un percorso immersivo su due livelli che riproduce fedelmente spazi interni ed esterni in cui valorizzare al massimo le soluzioni firmate Viganò & C.: locali per il relax, aree coffe break aziendali, hall di ristoranti e alberghi, con eleganti poltrone e divani componibili, per arrivare nell'ufficio ibrido, il regno delle sedute direzionali e operative.

Durante l'evento, Andrea Pernice, ceo di Pernice Comunicazione ha condiviso la chiave per scoprire l'importanza della comunicazione attraverso il design: "Un viaggio attraverso i decenni dal dopoguerra in poi che ci porta fino ai nostri giorni per parlare di come il design tante volte ha cambiato e influenzato le nostre vite orientando gusti, consumi e abitudini di tutti noi". Un viaggio che si conclude col caso Viganò, un'eccellenza del Made in Italy.