"Tra la terra ed il sole", l'inedito di Numa scritto da Califano

Roma, 24 gen. (askanews) - Numa interpreta il brano "Tra la terra ed il sole", brano inedito scritto da Franco Califano, musicato da Frank Del Giudice con alla chitarra il leggendario Phil Palmer che incontra musicalmente il Maestro Califano per la prima volta. Definita la cantante del "Self Empowerment", riceve il premio "Musica per un Mondo di Pace", dedicato alla sua carriera artistica interamente impegnata nella salvaguardia del pianeta e alla solidarietà tra esseri umani, nonché al dialogo interreligioso e alla interconessione sociale e alla non violenza sulle donne.