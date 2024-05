Toys & Baby Milano: evento per giocattoli, prima infanzia e party

Milano, 6 mag. (askanews) - Il 12 e 13 maggio si tiene Toys & Baby Milano, evento fieristico b2b dedicato a giochi e giocattoli, festività, party, cartoleria e prima infanzia. "È una manifestazione unica in Italia - ha detto ad askanews il direttore di Assogiocattoli, che organizza l'evento, Maurizio Cutrino - perché non ne esiste un'altra che parli di gioco, giocattoli, prima infanzia, festività e party. Esiste da sette edizioni, questa è la settima e siamo molto emozionati perché sarà l'edizione più importante e più grande di sempre per noi".

Circa 200 le aziende coinvolte di tutta la filiera, e per quest'anno un tema centrale è quello della sicurezza, dei giochi e dei vari dispositivi. "La sicurezza è importantissima - ha aggiunto il direttore - e a dimostrazione di questo elemento sarà presente in manifestazione l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che sono impegnati in prima persona per controllare il mercato".

Toys & Baby Milano è anche un momento per riflettere sul mercato: "Le famiglie, e non solo le famiglie, quindi anche gli adulti, i bambini, hanno riscoperto il valore del gioco e questo lo dimostra un mercato che comunque nei numeri è abbastanza stabile, non ha grandi scossoni e comunque ha dei valori che sono sempre poco sopra il più, quindi un +2-3%".

La fiera non è solo uno strumento di comunicazione e aggiornamento professionale, ma anche un momento di convivialità, che prevede pure due contest. "Come associazione da anni abbiamo lanciato un programma che si chiama Gioco per Sempre - ha concluso Maurizio Cutrino - l'obiettivo di questa campagna è quello di ricordare l'importanza che il gioco riveste nella nostra vita, nella vita di tutti i giorni anche da un punto di vista educativo e non solo di intrattenimento. Per questa ragione abbiamo indetto due concorsi importanti, diversi ma molto simili, che portano a valorizzare e a parlare di giochi e giocattoli. Avremo l'esito di questo primo contest il 12 di maggio. Ci sarà una cerimonia di presentazione condotta da Francesca Valla, nota tata della tv, e verranno riconosciuti 11 premi più tre premi speciali e questi sono i premi riconosciuti dal mondo pro, dal mondo business e questa è la seconda edizione. Inoltre in questi giorni si sta aprendo una piattaforma di voto dedicata ai bambini che voteranno in prima persona, il Kids Award in questo caso. Si voterà per quattro settimane, fino al 2 giugno, per poi eleggere il gioco più bello, più amato dei bambini italiani, l'11 di giugno".

Data scelta non a caso perché si tratta della Giornata internazionale del Gioco, recentemente riconosciuta in tutto il mondo.