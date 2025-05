Tour Vespucci, la nave fa tappa a Civitavecchia dopo 3 anni

Roma, 28 mag. (askanews) - Nave Amerigo Vespucci è alla sua 16esima tappa del Tour Mediterraneo e dopo 3 anni torna a Civitavecchia. Per sei giornate, la nave più bella del mondo - insieme al Villaggio In Italia - fa sosta al porto laziale per ospitare il pubblico.

Tante le attività in programma a Civitavecchia con il Tour Mediterraneo Vespucci: dall'iniziativa "Il Vespucci incontra la cultura" che mette a disposizione i biglietti a tariffa ridotta per visitare il Museo archeologico nazionale di Civitavecchia all'appuntamento con "Il Vespucci incontra Osho: Federico Palmaroli - giornalista e inventore della pagina satirica Le più belle frasi di Osho".

Ci sarà la conferenza organizzata dalla Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale (SIOI) "La diplomazia navale e la cooperazione internazionale" alla quale parteciperanno il Sottocapo di Stato Maggiore della Marina Militare Ammiraglio di Squadra Giuseppe Berutti Bergotto e una rappresentanza di Ambasciatori NATO. Torna l'appuntamento "Attrazione investimenti" realizzato insieme al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Il Villaggio IN Italia ospiterà il consiglio di amministrazione della National Italian American Foundation (NIAF) e la tappa di Civitavecchia sarà anche l'occasione per promuovere, a cura del MASAF, la candidatura della cucina italiana a Patrimonio Immateriale dell'Unesco. Non mancheranno i momenti dedicati ai più piccoli con "la Favola del Vespucci" con Veronica Maya.