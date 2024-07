Toscana, Mazzeo: il bilancio della Regione migliora ed è solido

Firenze, 24 lug. (askanews) - "Il bilancio della Regione Toscana, lo dice anche la Corte dei Conti, è un bilancio solido, un bilancio che nel tempo è migliorato. Resta il fatto che se avessimo avuto quelle che erano le decisioni della Consulta relativamente al payback, avendo potuto fare prima della parifica quello che abbiamo fatto nel primo rendiconto e nell'assestamento e che faremo nella variazione di bilancio, il nostro bilancio sarebbe ancora più solido". Lo ha detto, a margine della seduta odierna del Consiglio regionale della Toscana, il presidente Antonio Mazzeo. "C'è un tema però di fondo che riguarda i servizi che offriamo alle persone, in particolare i servizi di sanità di prossimità. Noi abbiamo bisogno -ha aggiunto Mazzeo- che oltre alle risorse che arrivano dal Pnrr, per realizzare le case di comunità, ci siano risorse aggiuntive per dare risposte al personale sanitario, abbiamo bisogno di più personale per dare servizi e risposte ai cittadini. Noi siamo orgogliosi della nostra sanità ma possiamo migliorare sulle liste d'attesa, gli accessi al pronto soccorso, per farlo serve che quella norma che abbiamo approvato, con cui si chiede che una cifra pari almeno al 7,5% del Pil venga data alla sanità. Questa è la sfida che abbiamo davanti. Mi auguro che il Governo voglia coglierla. Non è un tema di battaglia politica. O finanziamo di più la sanità pubblica o rischiamo di togliere servizi ai cittadini", ha concluso Mazzeo.