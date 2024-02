Toscana, evento diversità, equità e inclusione aziende sanitarie

Roma, 20 feb. (askanews) - La seconda giornata dell'evento In Viaggio verso lo stesso orizzonte: Diversity Equity & Inclusion, Think Tank, Gender Equality Plan Team e Comitato Unico di Garanzia si è aperta con l'intervento del rettore dell'Università degli Studi di Siena, Prof. Roberto Di Pietra, introdotto dalla Presidente del Comitato Unico di Garanzia e Diversity, Equity & Inclusion Manager, dottoressa Vittoria Doretti.

L'Assessore al Diritto alla salute e sanità della Regione Toscana, Simone Bezzini, ha sottolineato l'importanza di questo evento che posiziona la Regione e l'Asl Toscana Sud Est all'avanguardia nel perseguire strategie aziendali incentrate sull'equità, sull'inclusione e sulla valorizzazione delle diversità. "Promuovere valori positivi come l'inclusione sociale, l'equità e il rispetto è fondamentale per migliorare la cultura organizzativa, il benessere degli operatori e la capacità di assistere i cittadini in modo più efficace. Un approccio che punta alla costruzione di relazioni positive e alla valorizzazione delle diversità può portare a risultati straordinari sia all'interno dell'azienda che nel servizio offerto alla comunità" ha detto l'Assessore.