Tornano le fatine, il trailer di 'Winx Club: The Magic Is Back'

Roma, 21 lug. (askanews) - E' uscito online il trailer ufficiale della nuova serie animata "Winx Club: The Magic Is Back" che dal 2 ottobre arriverà su Netflix in tutto il mondo e in autunno su Rai in Italia.

Rainbow riporta la magia alla ribalta con la nuova veste del Winx Club: la storia di Bloom e delle sue amiche fatine riparte in una nuova ambientazione, tra misteri da svelare.

Le immagini pubblicate svelano una piccola anticipazione sul prossimo capitolo. Le magiche eroine nate dalla matita di Iginio Straffi e dal 2004 ascese al successo mondiale tornano in una versione inedita, pensata per conquistare una nuova generazione di spettatori e far sognare ancora gli storici fan.

"Winx Club: The Magic Is Back" rappresenta un ulteriore passo avanti tecnologico e narrativo per la serie, che è realizzata interamente in animazione CGI con una produzione d'avanguardia. Grazie a effetti speciali sempre più raffinati, il nuovo capitolo Winx propone ambientazioni più immersive che mai, trasformazioni straordinarie che esaltano la magia di ognuna delle fate, una costumistica sempre più ricercata con look moderni improntati sulla personalità di ciascun personaggio e dettagli che renderanno l'esperienza visiva spettacolare.

"Siamo entusiasti di condividere questa nuova avventura con i milioni di fan che aspettano il ritorno delle Winx e siamo pronti ad accoglierne di nuovi in questo magico viaggio. 'Winx Club: The Magic is Back' è un nuovo inizio, ma con lo stesso obiettivo di sempre: crescere insieme al nostro pubblico, offrendo contenuti di qualità, valori positivi e, naturalmente, un tocco di magia" ha dichiarato Iginio Straffi, fondatore e presidente Rainbow.

Amicizia, avventura, momenti romantici e divertenti: Winx Club rimane fedele ai suoi temi originali, e ai valori come il potere dell'unicità e del sostegno reciproco, che tornano anche nella nuova avventura.