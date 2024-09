Torna X Factor, "basta volgarità tra giudici", parola di Manuel Agnelli

Milano, 10 set. (askanews) - E' il talent musicale più amato e seguito, da giovedì 12 settembre su Sky e in streaming su NOW, inizia X Factor con un'edizione attesissima e piena di sorprese.

Sul tavolo dei giudici, fanno il loro esordio assoluto Achille Lauro, Jake La Furia e Paola Iezzi, mentre il veterano Manuel Agnelli chiarisce l'impostazione di quest'anno.

"Il fatto che non ci sarà sangue e arena quest'anno e che consideriate questo tavolo molto piccante è lontanto dalla mia visione. Il tavolo in passato non è stato piccante è stato volgare. La discussione già c'è siamo diversi tra noi, abbiamo pareri diversi sulla musica, già nella prima parte della trasmissione c'è stata parecchia discussione, una discussione accesa ma civile con un sacco di rispetto. La volgarità non ci sarà, ve lo garantisco, perchè nessuno in questa giuria è una persona volgare".

Conduttrice d'eccezione Giorgia, una delle voci più incredibili della musica italiana, che racconta così le emozioni di questa "gara" tra talenti.

"Rivivo l'ansia del doversi esprimere e salire sul palco a dare il meglio di se. A volte condivido la delusione o la gioia per un piccolo successo, quindi soffro con loro e gioisco con loro".

Ed è proprio il talento che cercano i giudici, l'X Factor.

"Per me l'X Factor è quello che permette a una persona di grande talento di emergere in un ambito di persone di grande talento, è un talento in più, un talento al quadrato.

"La capacità di saper connettere il proprio mondo interiore con la comunicazione esteran è l'Xfactor, quel ponte che permette al tuo mondo interiore di farsi vedere".

"Per me è l'unicità, che a volte è anche nascosta, non ci rendiamo conto delle nostre potenzialità, ma col duro lavoro e l'impegno sboccia".

"La personalità, la capacità di avere un linguaggio, se è unico meglio, ma deve essere proprio, che non sia come tutti gli altri, quello basta e avanza in un mondo come quello di oggi dove sono tutti uguali".

Sul palco una grande varietà di generi: pop, urban, musica d'autore e rock in tutte le sue declinazioni e contaminazioni, la sfida è aperta.