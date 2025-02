Torna "Imma Tataranni", il regista: la quarta stagione sarà romantica

Roma, 21 feb. (askanews) - Dal 23 febbraio in prima serata su Rai1 torna "Imma Tataranni Sostituto Procuratore". La quarta stagione della serie, ispirata ai gialli di Mariolina Venezia, con Vanessa Scalera capace di risolvere i casi più intricati in una Matera che è parte della storia, riparte con la protagonista un po' in crisi. Nel finale della terza stagione infatti è stata tradita dal marito Pietro (Massimiliano Gallo) e a sua volta ha tradito, con il maresciallo Calogiuri (Alessio Lapice); Imma si trova divisa tra il dover perdonare o meno e in conflitto con se stessa per quello che ha fatto.

Vanessa Scalera: "Sicuramente nella prima puntata troveremo una Imma Tataranni diversa, perché sarà stanca, depressa, si rifugia a casa di Barbara Ronchi, Diana De Santis, e passa il tempo a guardare le soap turche e questa è una delle cose che mi ha fatto più ridere di questa stagione... È difficile immaginare una Imma remissiva che si lascia vivere, questo sarà nella prima puntata ma quasi a metà si risveglia perché vuole a tutti i costi risolvere un caso ovviamente".

Ma non sarà una quarta stagione più introspettiva, assicura il regista Francesco Amato: "Diciamo che la nuova stagione è molto romantica, ci siamo ispirati a dei modelli di riferimento di film, appunto melodrammatici".

Non tralasciando però l'elemento del giallo e delle indagini: "Ora uno dice, sono delle storie d'amore, mancano i gialli Non è così, l'amore è anche l'amore per la giustizia e i gialli sono sempre ispirati all'aspetto che lega sentimentalmente i personaggi, per intenderci: per risolvere un caso, per scoprire chi è l'assassino, Imma deve capire qual è la geografia dei sentimenti tra i personaggi e quando trova l'amore trova l'assassino".

E le vicende umane, familiari e giuridiche potrebbero andare avanti. "Imma è un eroe e quindi ha della strada da fare ancora, secondo me può avere della strada ancora da fare, però il pubblico lo deve dire, io mi rendo disponibile" ha aggiunto il regista.