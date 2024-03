Torna il Roma Film Music Festival tra 007, panel e concerti immersivi

Roma, 11 mar. (askanews) - Dall'8 al 13 aprile torna nella Capitale il Roma Film Music Festival, manifestazione internazionale dedicata alle colonne sonore che nelle prime due edizioni ha attirato oltre 20mila spettatori.

La terza festeggia anche l'inaugurazione di un nuovo spazio, immersivo, che si aggiunge all'Auditorium Conciliazione e ai Forum Studios: il Forum Theatre, l'ex Teatro Euclide, restaurato e innovativo, proprio accanto al tempio della musica, gli studi di registrazione fondati nel 1970 da Luis Bacalov, Ennio Morricone, Piero Piccioni e Armando Trovajoli, dove nacquero colonne sonore da Oscar. Marco Patrignani, ideatore e direttore artistico del Festival.

"La parola chiave di questa edizione è la musica del cinema, le grandi colonne sonore come non le avete mai viste, non solo sentite ma viste, perché andiamo ad attivare più sensi, sarà un'esperienza multisensoriale".

Un festival che vuole raccontare il cinema attraverso la musica. "In questa terza edizione il festival esplode, cresce, abbiamo eventi e concerti straordinari ma soprattutto panel e talk con ospiti illustri come Carlo Verdone e Fabio Liberatori che racconteranno il loro connubio musicale, Stefano Fresi che ci parlerà di armonia e dell'importanza della colonna sonora per suggellare le emozioni di un film", aggiunge.

E ancora il maestro Peppe Vessicchio che parlerà di frequenze e armonie nella vinificazione e non solo. "Da un po' di anni il mio pubblico sono pomodori, uva, frutta, su cui cerco di studiare gli effetti di specifiche polifonie".

Il festival celebrerà importanti anniversari con quattro concerti immersivi al Forum Theatre: i 20 anni dalla scomparsa di Piero Piccioni, i 30 anni de "Il Postino" e i 100 anni dalla nascita del padre musicale de "La Pantera Rosa" e "Colazione da Tiffany", il grande Henry Mancini, fino ad arrivare a "James Bond Reloaded", anteprima di "007 Skyfall in Concert", grande evento il 12 e 13 aprile all'Auditorium Conciliazione con 90 elementi dell'Orchestra italiana del cinema che eseguiranno dal vivo la colonna sonora.

E il Festival proseguirà anche a maggio, l'11 e 12 con l'evento "Star Wars: L'impero colpisce ancora" all'Auditorium Conciliazione e il 4 e 5 maggio al Teatro Arcimboldi di Milano.

Alla presentazione, c'era anche il presidente della Commissione Cultura della Camera, Federico Mollicone: "Sappiamo che i film immortali italiani avevano colonne sonore magnifiche, la maggior parte fatte qui, anche questo è il format di quello che può diventare una sala studio o cinematografica e invitiamo anche i distributori e i proprietari delle sale a usare gli strumenti a disposizione per capire che l'innovazione può essere portatrice di nuove esperienze, quindi molte sale chiuse potrebbero diventare come questa.