Tor Bella Monaca, Tavolo della Produttività dalla parte delle mPMI

Roma, 21 mar. (askanews) - Si è svolto a Tor Bella Monaca il quinto Tavolo della Produttività, promosso dall'Associazione Entrobordo con il Centro Studi ProduttivItalia, e con il patrocinio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Municipio VI di Roma, per affrontare un tema cruciale per il futuro della città e delle sue periferie: la produttività delle micro e piccole imprese (mPMI) come leva di benessere sociale e sviluppo locale. Come spiega Marco Travaglini, presidente dell'associazione Entrobordo.

"Siamo qui a Tor Bella Monaca - afferma - per fare un lavoro diverso, per portare parole come innovazione e produttività in un mondo po' più popolare, un mondo che spesso è disconnesso da queste parole, è fuori dagli ecosistemi dove si parla di innovazione e di produttività. Ma noi pensiamo fortemente che queste parole e gli argomenti che ruotano intorno alle stesse siano da raccontare alla gente, siano da rendere semplici".

Un confronto trasversale tra istituzioni, associazioni e imprese locali, per affrontare la produttività come primo problema sociale e al tempo stesso prima risposta ai bisogni reali dei territori. Come spiega Travaglini l'evento non è stato solo discussione ma anche opportunità di un primo passo.

"Un percorso di consapevolezza, che non è una vera e propria consulenza ma è proprio un affiancamento per i primi tre passi che deve fare l'imprenditore e per capire qual è il primo miglio per poter innovare e per poter fare qualcosa di pratico", dichiara.

Ad aprire l'incontro, Nicola Franco, Presidente del Municipio VI. Tra gli interventi quello di Gabriele Ferrieri, Presidente di ANGI (Associazione Nazionale Giovani Innovatori); Danilo Broggi, manager e membro del Comitato Scientifico di ProduttivItalia. Durante l'evento anche il saluto dei senatori Antonio Misiani, responsabile Economia e Finanze del PD e Ivan Scalfarotto, responsabile Esteri di Italia Viva.

Il Tavolo della Produttività si inserisce in un corso già avviato da Entrobordo in altre città italiane - Terni, L'Aquila, Fiumicino, Lecce - e ha segnato anche il debutto del Centro Studi ProduttivItalia, dedicato al tema della produttività delle mPMI con un approccio scientifico e multidisciplinare, mettendo a disposizione dati, analisi e proposte per aiutare le istituzioni a costruire politiche realmente efficaci per le piccole imprese. E il Tavolo della Produttività non si ferma: dopo Roma-Tor Bella Monaca, ad aprile si va in Sicilia con il prossimo Tavolo della Produttività che si terrà a Enna. Obiettivo: continuare a costruire una rete nazionale di confronto e azione.