Topazio: "Grande challenges tra Fintech e sustainability goals"

Milano, 11 ott. (askanews) - In occasione della seconda giornata del Milan Fintech Summit abbiamo parlato con Diletta Topazio, Economist Food and Agricolture Organization of the United Nations:

"Vedo moltissime opportunità di challenges nell'intersezione tra il lato fintech e i sustainability goals delle Nazioni Unite e nello specifico della FAO. Ad esempio mi viene da menzionare la blockchain technology che potrebbe essere molto utile per favorire traceability della supply chain, allo stesso tempo penso alle soluzioni mushing learning e artificial intelligence che possono aiutare nella collezione di dati e nell'ottimizzazione di investimenti. Inoltre penso anche ad una maggiore financial inclusion da poter portare in quelli che sono i paesi in via di sviluppo".