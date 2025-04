Tokyo, fan in festa alla Star Wars Celebration: annunciato nuovo film

Tokyo, 19 apr. (askanews) - Gli appassionati di Star Wars in festa si sono riversati in Giappone per un evento celebrativo a Tokyo in occasione dell'annuncio da parte di Lucasfilm di un nuovo film: "Star Wars: Starfighter". Il nuovo film della Galassia Guerre Stellari arriverà nelle sale italiane a maggio 2027. L'annuncio è arrivato in occasione della Star Wars Celebration 2025 in Giappone, da parte di Kathleen Kennedy, Lucasfilm President, e Dave Filoni, Chief Creative Officer.

Il film, che sarà diretto da Shawn Levy e interpretato da Ryan Gosling, sarà ambientato circa cinque anni dopo gli eventi di "Star Wars: L'Ascesa di Skywalker" (Episodio IX) del 2019. La produzione inizierà in autunno; è un'avventura completamente nuova, con personaggi inediti, ambientata in un periodo di tempo ancora inesplorato sullo schermo.

Levy è regista e produttore di film e serie televisive, tra cui "Deadpool and Wolverine" e "Stranger Things". Gosling ha recentemente recitato nel film campione d'incassi "Barbie", per il quale ha ricevuto una nomination agli Oscar e ai Golden Globe. Tra gli altri film che ha interpretato ci sono "La La Land", "Le pagine della nostra vita" e "Crazy Stupid Love".

All'evento non potevano mancare tanti cosplayer che hanno intrepretato i diversi personaggi della saga.