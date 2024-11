Tim Enterprise insieme ad ANCI per costruire città più sicure

Torino, 22 nov. (askanews) - TIM Enterprise ha partecipato alla quarantunesima edizione dell'Assemblea dell'Anci, tenutasi a Torino dal 20 al 22 novembre. L'azienda ha voluto dimostrare come l'innovazione al servizio della PA locale possa accelerare lo sviluppo di città sostenibili e intelligenti e il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, oltre ad evidenziare gli impatti sull'ambiente urbano e sulla vita dei cittadini di scelte funzionali alla realizzazione di una Smart City e fornire strumenti di valutazione che consentano agli amministratori pubblici di assumere decisioni efficaci.

"Siamo qui all'assemblea Anci - spiega Elisa Alessio, Head of Service Innovation di TIM Enterprise -per raccontare alle pubbliche amministrazioni le soluzioni di realtà immersiva di tipo enterprise che possono aiutare i comuni italiani a valorizzare il loro patrimonio artistico e culturale e a raccontare le loro esperienze attraverso l'innovazione e la tecnologia".

Il modello di smart land è già una realtà per TIM Enterprise attraverso l'utilizzo di TIM Urban Genius, la piattaforma di intelligenza urbana che integra le migliori tecnologie proprietarie e i contributi di startup, scaleup, e del mondo dell'innovazione. TIM Urban Genius è a disposizione delle istituzioni locali per realizzare il modello di città evoluta, sostenibile e sicura, analizzando i dati e gestendo le aree urbane in tempo reale, per far sì che queste soluzioni tecnologiche, insieme all'AI, siano capaci di rispondere alle esigenze dei cittadini.

Nelle parole di Daniele Giangrave', Portfolio IOT Urban Services di Olivetti, società che opera nell'ambito di TIM Enterprise: "Vogliamo aiutare le amministrazioni locali per una gestione intelligente del territorio attraverso l'adozione di tecnologie di data analysis basate sull'intelligenza artificiale e utilizzando la nostra piattaforma TIM Urban Genius già adottato da molti comuni. Lavoriamo per le città del futuro, sempre più connesse ed efficaci nel processare i dati e nel fornire risposte agli amministratori e ai cittadini".

Secondo le stime del Centro Studi TIM al 2027 gli investimenti in soluzioni ICT per le città intelligenti cresceranno fino a circa 1,6 miliardi di euro, mentre a livello globale il totale della spesa in Smart City raggiungerà un valore di oltre 1.000 miliardi di dollari.