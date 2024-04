Tim Cook col presidente indonesiano: ottimo posto per investire

Giacarta, 18 apr. (askanews) - L'amministratore delegato di Apple, Tim Cook, in visita in Indonesia ha incontrato il presidente Joko Widodo e il ministro dell'Industria, Agus Gumiwang Kartasasmita, per esplorare la possibilità per investire nella più grande economia del Sudest asiatico: un modo per diversificare la catena di produzione di componenti tecnologici e trovare vie alternative alla Cina.

"Ci sono ottimi posti in cui investire e noi stiamo investendo, crediamo nel Paese" ha detto Cook dopo l'incontro. La visita avviene in un momento storico in cui l'amministrazione del presidente americano Joe Biden cerca proprio di rafforzare il ruolo di altri partner commerciali asiatici nella catena di fornitura tecnologica per ridurre la dipendenza americana, e non solo, dalla Cina.