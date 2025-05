Tim con Roma Capitale per una città sempre più smart e digitale

Roma, 12 mag. (askanews) - Roma Capitale torna al centro dell'interesse per gli investimenti e le competenze, grazie a un dialogo sempre più concreto tra istituzioni e grandi realtà del mondo dell'innovazione e del digitale come Tim che mette a disposizione le sue tecnologie e competenze per una città sempre più smart e digitale, come spiega Elio Schiavo, chief Enterprise and innovative solutions officer di Tim.

"Tim è la piattaforma Ict più grande che c'è in questo paese - ha detto Schiavo -. E' un'azienda che ho l'onore di rappresentare e che mette da sempre al servizio del sistema pubblico e privato, innovazione e tecnologia. Ora siamo in un momento in cui c'è tantissima tecnologia disponibile e questa finalmente ci può dare la possibilità di rendere più funzionali anche le città, ma soprattutto, per città come Roma che hanno un patrimonio artistico e culturale immenso, la tecnologia ci dà anche la possibilità di esportare la bellezza della città quindi da un lato noi possiamo creare un cruscotto di controllo che metta al servizio degli amministratori locali tutti i Kpi che loro intendono misurare per adottare decisioni in tempo reale, quindi dal traffico all'inquinamento dell'acqua e dell'aria all'illuminazione della città, alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti, quindi tutte le cose che con sensoristiche evolute noi possiamo aiutare un sindaco, un amministratore, a monitorare in modo che le decisioni vengano adottate in tempo reale. L'altro tema molto rilevante che è importante per una città come Roma è quello di utilizzare la tecnologia per esportare la bellezza della città e quindi per renderla accessibile a persone che a Roma magari non avranno mai la possibilità di venire e quindi virtualizzare questo patrimonio e renderlo esportabile a persone che con un device da remoto possono avere la stessa esperienza che abbiamo noi visitando i Fori".

Sulle prossime sfide per l'innovazione e il digitale se ne è parlato in Campidoglio durante il convegno "Roma AtTRAZIONE DIGITALE - Aziende, innovazione, sviluppo", al quale ha partecipato anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e promosso dalla presidente dell'assemblea capitolina, Svetlana Celli: "Questo è un appuntamento molto importante perché c'è un legame, un legame forte, si parte con un legame forte tra le istituzioni e quindi tra il pubblico e aziende private che sono il motore della nostra città. Roma è ripartita, ha acceso di nuovo i riflettori su quelle che sono le opportunità che le aziende partner possono offrire a Roma Capitale e quindi un appuntamento come questo può essere utile per rinsaldare ancora di più questo legame, per opportunità lavorative e soprattutto per creare una Roma sempre più innovativa, moderna e sostenibile".

L'iniziativa ha rappresentato un'occasione di confronto sul percorso intrapreso da Roma per diventare una città sempre più attrattiva, con uno sguardo rivolto alle sfide del futuro.