"There's still tomorrow", il film di Cortellesi esce negli Usa e Cina

Roma, 6 mar. (askanews) - Continua il sensazionale percorso internazionale di "C'è ancora domani" di Paola Cortellesi che affronta a breve due dei più importanti mercati al mondo: l'America del Nord e la Cina.

Negli Usa, dove il film uscirà il 7 marzo, la critica lo ha recensito in modo entusiastico (su testate come, tra le altre, The Hollywood Reporter, Financial Times e The New York Times) e la distribuzione Greenwich Entertainment lo farà arrivare nelle sale di circa trenta città. Sul sito Alliance of women film journalists, che raccoglie le recensioni delle donne critiche cinematografiche, tra i vari commenti, si legge: "Paola Cortellesi dimostra di essere una tripla minaccia formidabile e talentuosa con 'C'è ancora domani'. Come regista, protagonista e co-sceneggiatrice di questa avvincente commedia drammatica italiana. Il modo in cui viene presentato il voto fa venire voglia di alzarsi ed esultare!".

Mentre dall'altra parte del mondo, in Cina, dove il film uscirà l'8 marzo, il sito di recensioni più autorevole del territorio (douban.com) ha assegnato al film la valutazione massima come il più atteso dell'anno, e la distribuzione cinese Man Mok ha previsto un'uscita significativa e simbolica, preceduta da due importanti premiere: l'apertura dell'Italian Film Festival di Shanghai e il giorno seguente a Pechino, entrambe alla presenza di Paola Cortellesi, che sarà protagonista anche di una masterclass prevista dopo una speciale proiezione riservata esclusivamente ad un pubblico femminile.

Il film italiano dei record, che si è aggiudicato per due anni consecutivi il Biglietto d'Oro con oltre 36,8 milioni al box office italiano e 5,4 milioni di spettatori, è stato il più visto del 2023 e il sesto miglior incasso per un film italiano nel 2024.