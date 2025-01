The Reunion, le grandi stelle di Broadway e del West End in Italia

Milano, 13 gen. (askanews) - Arriva al TAM il 13 gennaio "The Reunion", la serata-evento con le più le grandi stelle di Broadway e del West End guidate da una vera icona del teatro musicale: Ramin Karimloo interprete del Fantasma nell'edizione italiana di The Phantom of The Opera della scorsa stagione. Poi sarò a Trieste a Il Rossetti Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia il 15 e 16 gennaio 2025.

Una notte magica nella quale il cast d'eccezione, accompagnato dalla FVG Orchestra diretta da Beatrice Venezi, interpreterà oltre trenta indimenticabili melodie tra cui la celebre "Let it Go" - dal musical Disney "Frozen", e poi "Wicked", "Mary Poppins", "Mamma Mia!", "Shrek", "La famiglia Addams", "Jekyll & Hyde", "Funny Girl", "Pretty Woman" e "The Greatest Showman".

Il primo atto si chiuderà con un medley delle hit del musical "Les Misérables", recentemente applaudito al Teatro Arcimboldi di Milano e al Rossetti di Trieste, mentre nel finale del secondo atto ci sarà un medley dei capolavori di Andrew Lloyd Webber come "Sunset Boulevard", "Cats", "The Phantom of The Opera" e "Love Never Dies".