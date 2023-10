The Phantom of the Opera arriva al TAM di Milano in lingua originale

Milano, 10 ott. (askanews) - Un musical atteso e che è destinato a fare storia, al TAM Teatro Arcimboldi Milano debutta The Phantom of the Opera, il capolavoro di Andrew Lloyd Webber che sarà in scena dall'11 al 22 ottobre 2023. Fedele all'originale del 1986, ma adattato ai nostri tempi, il musical diretto da Federico Bellone è pensato come un remake di un film. The Phantom of the Opera, prodotto da Broadway Italia e presentato a Milano da Show Bees, sarà in lingua inglese con orchestra dal vivo. Alice Mistroni racconta questa incredibile avventura.

"Tutto il team di Andrew Lloyd Webber ha voluto essere presente a questa creazione e ha avuto l'approvazione del team. E' stato approvato e abbiamo fatto l'opening a Trieste ed è stato approvato. Per la prima volta un musical con la produzione italiana viene portato in inglese e il cast italiano e quello inglese si sono fusi".

In scena ci sarà anche Ramin Karimloo, tra i più stimati interpreti di musical al mondo e nominato nel ruolo del Fantasma, una figura di grande attualità.

"E' sicuramente una storia molto moderna che racconta l'accettazione di se stessi, quanto uno abbia voglia di essere amato nonostante non accetti la sua fisicità. Finchè noi non ci accettiamo e non ci amiamo è difficile che noi accettiamo gli altri".

Nel ruolo di Christine Daaé, la soprano italo-americana Amelia Milo, il cui talento è stato riconosciuto per primo da Andrea Bocelli che l'ha voluta al suo fianco in numerosi concerti.

Musiche, scenografie e costumi promettono di lasciare senza fiato gli spettatori.