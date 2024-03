"The Best of Disney Music", Di Lella: "100 anni di una musica eterna"

Roma, 14 mar. (askanews) - É tutto pronto per "The Best of Disney Music", il grande concerto evento che celebra i 100 anni di Disney in programma all'Auditorium Parco della Musica di Roma (giovedì 21 marzo) con la "Gerardo Di Lella Grand Orchestra". Alla conferenza stampa di presentazione sono intervenuti, tra gli altri, l'onorevole Federico Mollicone (Fdi, presidente della Commissione Cultura della Camera), l'assessora della Regione Lazio Simona Renata Baldassarre, l'amministratore delegato di Fondazione Musica per Roma Daniele Pitteri e il Maestro Gerardo Di Lella:

"C'era l'occasione dei 100 anni, mi era sembrato giusto coglierla al volo. Ma è una musica eterna, resterà per sempre. Per i bambini di ieri, di oggi e del futuro, perché tutti i genitori fanno vedere i cartoni ai bambini e partono dal loro ricordo, Cenerentola, Pinocchio e tutte le vecchie storie e man man se ne aggiungono altre", ha spiegato Di Lella a margine della conferenza stampa.

Ben 92 musicisti, compresi coro e voci solistiche, sul palco per un viaggio fortemente emozionale che rende omaggio a 15 film, da "La Bella e la bestia" ad "Aladin" e "Mulan", da "La Bella addormentata nel Bosco" a "Pinocchio", e ancora "Biancaneve e i 7 nani", "La Sirenetta", "La carica dei 101", "Cenerentola".

"Mia figlia piccola ha influito perché io ero partito convinto di fare tutto il periodo storico lasciando fuori diciamo il periodo più moderno, invece ho capito che negli ultimi anni ci sono state delle colonne sonore che hanno segnato con una forza incredibile le generazioni e mi riferisco a Frozen, il Re Leone", ha aggiunto il direttore d'orchestra, arrangiatore e compositore.

Alla presentazione anche l'attore Ricky Tognazzi:

"Con il cartone spesso e volentieri, quasi sempre, le musiche nascono prima delle immagini. Le musiche ispirano i disegnatori, i creativi, gli animatori", ha spiegato ad askanews a margine.

"Biancaneve, la musica di Pinocchio, che è evocata anche nella sigla sono tutte musiche straordinarie. E poi le canzoni ogni anno diventano grandi hit, vendute e ascoltate in tutto il mondo. Disney ha avuto il merito di promuovere la musica anche molto colta in prodotti molto popolari che mirano al cuore dei bambini", ha concluso.