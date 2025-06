Terzo mandato, Salvini: "Siamo pronti a discutere ma facciamo presto"

Roma, 6 giu. (askanews) - "Siamo pronti a discutere di tutto ciò che serve ai cittadini già oggi pomeriggio. Se si permette ai cittadini di scegliere un bravo sindaco o un bravo governatore per tutte le volte che è necessario, noi ci siamo. Ogni scelta però va fatta in fretta perché è giusto che la gente sappia". Lo ha detto il segretario della Lega e vicepremier Matteo Salvini, a margine della visita al Villaggio dell'Arma dei Carabinieri a Roma, a proposito dell'apertura di Fratelli d'Italia al terzo mandato per sindaci e presidenti di Regione.

A chi gli chiedeva se si potrà fare prima dell'autunno, Salvini ha risposto: "Se facciamo veloce, sì".

E a quel punto potrebbe rientrare in gioco Luca Zaia alla guida del Veneto? "Non è questione di nomi. Il principio è: c'è la fila per fare il sindaco o il governatore? Non sempre. Se ne trovi uno bravo è giusto che la gente lo possa scegliere e tenerselo. Non è per Zaia, per Salvini o per Fedriga, è per i cittadini. Se siamo convinti lo facciamo, sennò andiamo avanti", ha concluso.