Tentacoli robot e scienza tattile, a Rio l'arte è tech

Milano, 20 set. (askanews) - Tentacoli robot che reagiscono al movimento umano, concetti di fisica quantistica rappresentati da luci semoventi. A Rio de Janeiro l'arte e la tecnologia si incontrano a "Nova" - fiera, mostra - un ibrido che racconta la fusione di due mondi, sempre più evidente secondo l'organizzatore Ricardo Barreto.

"Ci sono diverse prospettive per il futuro, l'arte è una di queste: non dico tutto, ma gran parte di essa è tecnologica. Perché dove avviene l'innovazione, dove ci sono le novità? Nella tecnologia. Ecco perché il concetto di "Nova" è la fusione tra il nuovo artistico e l'innovazione".

Settanta le opere esposte al Museo del Domani (Museu do Amanh ) (Museo del Domani), di Calatrava, quasi tutte interattive, a dire che scienza e tecnologia per trasformarsi in arte devono passare da un tocco umano.