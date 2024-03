TEF-Taranto Eco Forum, Poggi (Eurota ETS): modello esportabile

Roma, 19 mar. (askanews) - "Essere qui a Bruxelles è per noi motivo di orgoglio, siamo partiti da Taranto lo scorso anno piantando un germoglio che ora vediamo crescere, in maniera sostenibile. Nulla accade per caso, quindi, e siamo grati a tutti i partner per averci sostenuto: faremo del TEF un modello esportabile, anche in altri territori".

Lo ha dichiarato il presidente di Eurota ETS Patrick Poggi in occasione della presentazione a Bruxelles nella sede della Commissione Europea dell'edizione 2024 del "TEF - Taranto Eco Forum".

L'evento, organizzato da Eurota ETS e RemTech Expo con l'alto patrocinio del Parlamento Europeo e il supporto di Regione Puglia e Comune di Taranto, si terrà nel capoluogo ionico il 23 e 24 maggio prossimi, ripartendo dai risultati dell'edizione 2023, chiusa con un successo di pubblico importante: oltre 600 registrazioni in presenza, più di 500 collegamenti in streaming per la sessione internazionale, 80 relatori e 25 aziende partner e quasi 30 soggetti tra istituzioni, enti pubblici, istituti di ricerca, università, advisor internazionali e start up altamente innovative.