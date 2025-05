TEF 2025, Poggi: dalla visione all'azione

Roma, 22 mag. - "Questa è la terza edizione del Taranto Eco Forum. Gli obiettivi sono, come dal nostro titolo, dalla visione all'azione. Ci proponiamo quest'anno ancora di più di poter far presentare ai nostri partner, alle istituzioni, nuovi progetti che stanno per partire, logicamente anche sui nostri territori, nelle nostre comunità, ma anche progetti replicabili, cioè fatti altrove, che possono essere portati qui come in tutti questi anni. Fatemi dire grazie a tutto il comitato tecnico-scientifico che ha lavorato anche quest'anno affinché si potesse avere un evento, dei panel così di grande spessore, da un punto di vista proprio di dibattito scientifico e da portare il punto di vista di tutte le aziende, che sono tantissime, sono oltre 45, che operano sul piano globale, nazionale e anche della nostra regione, della nostra provincia".

Lo ha dichiarato Patrick Poggi - Fondatore del Taranto Eco Forum - al Taranto Eco Forum 2025.

