Tatuaggio protagonista con Tattoo Convention Milano dal 26 al 28

Milano, 23 gen. (askanews) - La 27esima edizione della Milano Tattoo Convention è alle porte e l'entusiasmo è palpabile. Dal 26 al 28 gennaio 2024, 500 artisti provenienti da tutto il mondo convergeranno nella nuova location del Superstudio Maxi in Via Moncucco, al 35.

Questo evento annuale è diventato un punto di riferimento per gli appassionati di tatuaggi, artisti e semplici curiosi, attirando l'attenzione non solo in Europa ma in tutto il mondo.

Nata nel 1996 come un "party tra amici entusiasti di tatuaggi, musica e moto", la Milano Tattoo Convention è cresciuta esponenzialmente nel corso degli anni.

Oltre ai tatuaggi, la convention è anche una vetrina per altre forme d'arte. Mostre, spettacoli e contest arricchiscono l'evento. La diversità è una delle parole chiave.