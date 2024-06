Taranto Eco Forum, sindaco Melucci: non è più tempo per la teoria

Roma, 3 giu. (askanews) - "Non è più tempo per la teoria, abbiamo il dovere di consegnare alle future generazioni uno scenario rinnovato, che superi frontiere e stereotipi sulla sostenibilità: dobbiamo andare in avanscoperta, conquistando e coltivando nuovi luoghi e spazi ideali con la consapevolezza che le ricadute saranno positive, a partire dalla creazione di tanti buoni posti di lavoro - ha aggiunto -. Tutto ciò è complicato, richiede sacrificio, ma siamo orgogliosi del percorso che Taranto e la comunità ionica stanno compiendo con grande impegno, anche grazie a momenti di incontro e dialogo come il TEF".