Taormina, Jesse Williams: il successo? Io lo misuro sulla felicità

Taormina, 13 giu. (askanews) - Al Taormina Film Festival è arrivato anche Jesse Williams, l'attore statunitense molto amato in Italia per il ruolo di Jackson in "Grey's Anatomy".

Autografi e foto con i fan sul red carpet, poi la serata al Teatro Antico dove sono stati svelati in anteprima mondiale i primi 20 minuti di "Hotel Costiera", la nuova serie Original italiana disponibile dal 24 settembre su Prime Video (in Italia e altri paesi), di cui Williams è protagonista ed executive producer. Un progetto internazionale girato tutto in Italia, sulla Costiera Amalfitana, con un cast italiano e internazionale, diretto dal premio Emmy Adam Bernstein (co-prodotta da Amazon MGM Studios e Lux Vide, una società del gruppo Fremantle).

L'attore interpreta Daniel De Luca, ex marine di origini italiane che torna nel Paese della sua infanzia per lavorare come problem solver in un hotel esclusivo sulla costa di Positano. Ma oltre a risolvere i problemi degli ospiti, si mette alla ricerca di una delle figlie del proprietario, scomparsa un mese prima.

"Era da un po' di tempo che ero interessato alla produzione - ha raccontato l'attore - amo l'intero processo della produzione cinematografica e della narrazione, e questo progetto mi ha coinvolto fin da subito".

Girare in Italia è stato incredibile ha detto, del vostro Paese ci sono tante cose che apprezzo e ammiro: l' ospitalità, le persone che ti invitano a casa loro, il fatto che la famiglia sia così centrale, che ci si prenda cura dei genitori quando invecchiano, cosa che non sempre avviene in America"... "E ancora l'attenzione alla qualità del cibo, alla moda, all'arte".

E naturalmente la Costiera della serie. "Girare lì è stato meraviglioso, io sono un amante dell'acqua. Amo la vela, adoro stare sull'acqua, sono cresciuto navigando e stando sulle barche".

Nella serie il suo personaggio si trova a un bivio. "É capitato anche a me di aver dovuto prendere decisioni importanti - ha detto, ricordando di quando ha lasciato la carriera di docente per fare l'attore - ho dovuto ascoltare il mio cuore e decidere, sia per me che per la mia famiglia". "Il successo? Non mi lamenterò mai ma ti ruba molto... Ha un costo - ha dichiarato - ma non misuro il successo in base alla fama o al denaro ma sull'essere felici. Si tratta di poter essere in pace con se stessi ogni giorno".

(Intervista di Emanuele Bigi)