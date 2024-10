Tananai: "La dimensione live è l'unica cosa che conta"

Milano, 15 ott. (askanews) - Vi sono ballad e brani più energetici, ma soprattutto c'è tanta penna, testi densi e più maturi nel secondo album di Tananai.

"CALMOCOBRA nasce in un momento di tranquillità, che è quello che ricercavo per riconoscermi un po' di più, soprattutto, per poter fare della musica il più sincera possibile. Avevo bisogno di capire chi ero diventato, mi è cambiata la vita così dal giorno alla notte e sebbene avrei voluto continuare ovviamente ad andare sempre in giro, fare concerti, non volevo prendere in giro la gente e avevo bisogno di riconoscermi per fare della musica vera".

Al centro delle canzoni di "CALMOCOBRA" sono i rapporti umani e le emozioni che ne scaturiscono guastandosi le piccole cose.

"Sebbene un po' provocatoriamente si può pensare che il cobra sia un animale aggressivo, in realtà il cobra è tranquillo, come tutti noi è in grado anche di fare del male, no? Quindi è semplicemente un ricordarsi dello stare calmi per poter davvero, davvero, davvero conoscersi. Per quanto riguarda i temi, invece, sono molto semplici. Sono sensazioni personali sui momenti vissuti all'interno di una relazione, di un'amicizia, di un pensiero sul futuro o uno sguardo al passato. Sono pensieri che penso accomunano tutti noi".

In pochissimi anni "la piccola peste" ha conquistato il grande pubblico, ma resta un ragazzo semplice e vive così la celebrità.

"La vivo bene, è una cosa bella quando hai l'opportunità di migliorare la giornata di una persona, perché magari ti riconosce, ti chiede una foto, due chiacchere".

CALMOCOBRA è un disco coerente, molto suonato e pensato nella dinamica live.

"Mi piace tantissimo quando la gente mi canta addosso, perché se non lo fai per questo sinceramente non so perché lo farei. Ed è per questo che facciamo uscire il disco e andiamo subito in tour, perché avevo già aspettato abbastanza, non ce la facevo ad aspettare più. Quindi è anche bello il fatto di imparare insieme di nuovo un album, qualcosa. La dimensione live è l'unica cosa che conta, fondamentalmente, secondo me".

È dunque tempo per Tananai di portare la sua nuova musica sui palchi dei palasport delle principali città italiane.