Tajani sul no al taglio canone Rai: noi per meno tasse ma non così

Roma, 27 nov. (askanews) - "Non c'è nessun problema, non c'è per quanto mi riguarda nessuno inciampo", come affermato da Palazzo Chigi, sul canone Rai; l'emendamento che lo chiedeva è stato respinto anche con il voti di Forza Italia e il ministro degli Esteri Antonio Tajani, parlando con i giornalisti a margine dei Med Dialogues, rivendica la giustezza della decisione

"Questo - ha aggiunto - non ha nulla a che vedere con la maggioranza, l'abbiamo sempre detto, ma la maggioranza è composita, non è un impegno del programma. Si possono avere idee diverse, ma sulla strategia del taglio delle tasse noi siamo in prima linea, lo siamo sempre stati, siamo il partito di Silvio Berlusconi: la nostra regola è meno tasse, meno tasse, meno tasse, quindi i 430 milioni" che costerebbe il taglio del canone di 20 euro "invece di fare una partita di giro utilizziamoli per tagliare veramente le tasse, altrimenti diventava soltanto uno slogan, invece dobbiamo veramente tagliare le tasse utilizzando poi i soldi per aiutare i contribuenti".

"Lo abbiamo sempre detto fin dall'inizio - ha concluso - che eravamo contrari a questo emendamento e siamo stati coerenti con quello che abbiamo detto. Il problema è essere coerenti sempre. Noi vogliamo abbassare le tasse, utilizziamo i 430 milioni per tagliare veramente le tasse".