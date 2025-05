Tajani: "Non vogliamo guerra dei dazi con Usa, l'accordo si troverà"

Milano, 29 mag. (askanews) - "L'Europa è nata per tutelare se stessa, per chiudere un secolo di guerre mondiali. L'Europa è nata per questo, per portare benessere, in base al principio che laddove non passano guerre e armi passano le merci, abbiamo dato vita a un grande mercato interno, che rappresenta una grande opportunità, soprattutto per i giovani". Lo ha detto oggi a Milano il ministro degli Esteri Antonio Tajani all'evento "Europa: domande aperte per un futuro comune. L'Università Cattolica incontra le istituzioni europee" con la presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola e il vice presidente della Commissione Europea Raffaele Fitto.

"L'Europa è pronta a confrontarsi con gli Stati Uniti, non vogliamo la guerra dei dazi, le guerre dei dazi fanno male a tutti, sono convinto che alla fine, come è successo con il Canada, con il Messico, con la Cina, l'accordo si troverà", ha aggiunto. "L'Europa è una grande opportunità, guai a rinunciare all'Europa, guai a non difenderla" anche "per gli interessi dei singoli paesi", ha insistito il ministro, chiarendo che "ognuno di noi è più forte se fa parte di una realtà più forte della propria".