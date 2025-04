Tajani: "L'ideale sarebbe zero dazi e un mercato unico Ue-Usa"

Valencia (Spagna), 30 apr. (askanews) - "Bisogna avere una politica industriale Ue che punti su crescita e competività riducendo i fardelli burocratici, con meno regole e più libertà per le imprese, bisogna ridurre il costo dell'energia, bisogna attrarre nuovi cervelli e fare un'azione forte sul costo delle materie prime, per garantire la competitività". È quanto ha detto il ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, a margine del Congresso del Ppe a Valencia a cui ha partecipato come leader di partito.

"Inoltre - ha aggiunto - serve una strategia sul commercio, siamo un Paese industriale e abbiamo bisogno di esportare i nostri prodotti, quindi arrivare a un accordo con gli Stati Uniti. Naturalmente l'ideale sarebbe zero dazi e un mercato unico Stati Uniti-Ue".