Tajani: la missione Aspides nel Mar Rosso sarà solo difensiva

Milano, 5 mar. (askanews) - La missione europea nel Mar Rosso Aspides "avrà compiti soltanto di natura difensiva non potrà intraprendere azioni di tipo preventivo" e "in nessun caso potrà essere coinvolta in operazioni sulla terraferma". Lo ha sottolineato il ministro degli Esteri Antonio Tajani alla Camera, nel giorno in cui l'Aula vota sulla partecipazione dell'Italia ad alcune missioni internazionali, fra cui Aspides.

La missione "non è diretta contro nessuno, ma a difesa di un principio: la libertà e la sicurezza della navigazione. Solo facendo rispettare questo principio è possibile assicurare sicurezza e benessere alla regione", ha aggiunto.