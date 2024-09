Tajani: Ho sollecitato Iran a parlare con Hezbollah

Milano, 24 set. (askanews) - "Per quanto riguarda il cessate del fuoco, ho trovato una disponibilità da parte dell'Iran. Dovrà parlare con hezbollah e con gli houthi". Lo ha detto il ministro degli Esteri Anotnio Tajani incontrando i giornalisti a margine della 79ma Assemblea Generale dell'Onu a New York.

Tajani ha sottolineato che l'obiettivo è arrivare a due cessate-il-fuoco, sia a Gaza sia in Libano, come parte di una stessa strategia. Il ministro degli Esteri ha invitato l'Iran, durante l'incontro bilaterale, a "giocare la sua parte con Hezbollah e con gli Houthi e con quelli che operano in Siria" per "convincere tutti a tenere aperta la porta del dialogo".