Tajani: Hamas responsabile di quanto accade in Medioriente

Roma, 5 dic. (askanews) - "Solidarietà alle famiglie di tutti gli ostaggi, un messaggio a difesa del diritto di essere ebreo in Europa e nel mondo senza essere perseguitato, l'antisemitismo è un seme maligno che ogni tanto tira fuori dei germogli che inquinano la vita civile noi dobbiamo dare un messaggio forte contro il terrorismo, deve essere debellato deve esserci azione di prevenzione".

Così il ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani dalla manifestazione contro l'antisemitismo organizzata a Roma dalle comunità ebraiche italiane.

"Hamas è responsabile di quello che sta accadendo e della interruzione della tregua, bisogna lavorare per la pace e far capire bene che possono vivere in pace israeliani e palestinesi, senza terroristi", ha aggiunto.