Tajani: FI in crescita, anche per la stampa di sinistra. Obiettivo 10%

Roma, 20 feb. (askanews) - "Forza Italia è in crescita lo dicono tutti i sondaggi, lo scrivono tutti i giornali, compresi i giornali che ci hanno sempre criticato e sempre attaccato. La stampa di sinistra parla unanimamente di boom di Forza Italia, di successo di Forza Italia. Non ci montiamo la testa, dobbiamo trasformare i sondaggi in voti. Obiettivo il 10% di consensi alle europee": così il segretario di Fi, Antonio Tajani, rispondendo a una domanda nel corso di una conferenza stampa di presentazione del Congresso che si terrà venerdì 23 e sabato 24 febbraio.